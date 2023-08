Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue Lee Hsien Loong ont pris part ce mardi 29 août à Hanoï à un dialogue avec des jeunes exemplaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue Lee Hsien Loong et leurs épouses et les jeunes exemplaires des deux pays. Photo: VNA



Dans son discours, le Premier ministre singapourien a affirmé que le développement des relations Vietnam - Singapour créait des opportunités, souhaitant que les jeunes œuvrent pour un avenir meilleur pour les peuples de chaque pays, de la région et du monde.



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 50 ans, les relations Vietnam - Singapour avaient connu un bon développement dans tous les domaines.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré aux délégués de promouvoir les bonnes valeurs dans les relations entre les deux pays, ainsi que la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire, l'économie du savoir, l'économie de partage, l'innovation....



Le chef du gouvernement vietnamien a également souligné la tâche des jeunes des deux pays dans la période actuelle, qui consiste à promouvoir le rôle de pionnier, contribuant au développement rapide et durable de chaque pays et au développement du partenariat stratégique bilatéral, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue Lee Hsien Loong et des étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA



Le même jour, les deux dirigeants ont rencontré de brillants étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï.



A cette occasion, le Premier ministre singapourien leur a présenté le système éducatif de Singapour qui répond à des normes internationales.



Singapour ouvre toujours ses portes aux citoyens et aux entreprises des pays, y compris ceux du Vietnam, pour faire de l’entrepreneuriat, a-t-il fait savoir, avant de déclarer souhaiter que les étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et, plus généralement, les jeunes vietnamiens, travaillent ensemble pour rendre le monde meilleur.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue Lee Hsien Loong et leurs épouses prennent leur déjeuner avec des étudiants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a répondu à des questions d’étudiants sur le partenariat Vietnam-Singapour dans l’économie numérique et l’économie verte, avant d’appeler les jeunes à œuvrer pour la prospérité du pays et le développement des relations Vietnam-Singapour.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh , son homologue Lee Hsien Loong et leurs épouses assistent à la signature d'un document de coopération entre des universités. Photo: VNA

A cette occasion, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature d'un document de coopération entre l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l'Université de technologie de Nanyang (Singapour). -VNA