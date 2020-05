Des pluies torrentielles et des orages ont endommagé une maison dans la commune de Muong Gion, district de Quynh Nhai, province du nord de Son La, le 23 avril. (Photo: VNA)

Hanoi, 24 avril (VNA) - Ces derniers jours, des pluies torrentielles et des orages ont fait trois morts, trois blessés et d'importantes pertes matérielles dans les villes du nord, a annoncé le Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Selon le rapport du comité, jusqu'à 17 h 30 le 23 avril, les provinces de Ha Giang, Son La et Yen Bai ont signalé chacune un décès tandis que les blessés se trouvaient à Lao Cai (1) et Dien Bien (2).

Les catastrophes naturelles ont également endommagé près de 1 650 maisons et détruit 30,2 hectares de riz et 721,1 hectares d'autres cultures. Les pertes matérielles sont estimées à environ 3,4 milliards de dongs (144 732 USD).

Le Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles a exhorté les autorités desdites localités à prendre des mesures et à intensifier les activités de prévention, à informer et à soutenir en temps opportun les résidents touchés. -VNA