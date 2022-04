Hanoi (VNA) - Le Vietnam a besoin de diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique car il fait face à une pénurie de charbon pour la production d’électricité, de ciment et d’engrais en raison des impacts de la pandémie et du conflit russo-ukrainien.

En 2021, le Vietnam a importé près de 36 millions de tonnes de charbon, d'une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars. Photo : VNA En 2021, le Vietnam a importé près de 36 millions de tonnes de charbon, d'une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars. Photo : VNA



Selon le groupe Electricité du Vietnam (EVN), les centrales thermiques sont aux prises avec de graves pénuries de charbon. Le charbon fourni au premier trimestre avoisinait les 4,5 millions de tonnes, soit 1,36 million de tonnes de moins que le volume prévu dans le cadre des contrats signés. En conséquence, de nombreuses usines ont interrompu ou réduit leurs activités.

Deux principaux fournisseurs, le groupe Vinacomin et Dong Bac Corporation - ont augmenté l’extraction et les importations. Cependant, ils ont déclaré que des difficultés subsistaient, posant le risque de pénuries d’électricité pendant la saison sèche à partir d’avril.

La demande de charbon dans l’industrie du ciment est également urgente car l’offre intérieure est limitée alors que la demande augmente pour servir la reprise post-pandémie. Le secteur aura besoin de dizaines de millions de tonnes de charbon pour produire plus de 100 millions de tonnes de ciment en 2022.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a déclaré que le Vietnam devrait importer 18 à 25 millions de tonnes de charbon pour la production d’électricité et d’engrais cette année.

Les usines de la centrale thermique de Vinh Tan fonctionnent principalement avec du charbon importé. Photo : VNA Les usines de la centrale thermique de Vinh Tan fonctionnent principalement avec du charbon importé. Photo : VNA

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a récemment tenu une réunion en ligne avec la directrice générale du Conseil australien des minéraux (Minerals Council of Australia - MCA), Tania Constable, et les principaux négociants en minéraux d’Australie pour promouvoir les importations de charbon. Il a demandé aux entreprises d’augmenter l’approvisionnement des entreprises vietnamiennes à partir d’avril.

Le ministre Nguyên Hông Diên a également tenu une séance de travail avec l’ambassadeur d’Afrique du Sud Mpetjane Kgaogelo Lekgoro pour chercher du charbon pour les centrales thermiques en avril et mai.

L’Association vietnamienne de l’énergie (VEA) a hautement apprécié les mesures prises par le ministère, mais a également estimé qu’il n’était pas facile d’accéder aux sources de charbon.

Elle a souligné que la demande totale de charbon du Vietnam en 2022 est d’environ 90 millions de tonnes, dont près de 50 millions de tonnes exploitées sur le marché intérieur et plus de 40 millions de tonnes importées, ce qui est un défi pour assurer un approvisionnement suffisant.

Par ailleurs, les prix à l’importation s’envolent également. L’année dernière, le pays a importé près de 36 millions de tonnes de charbon d’une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars, en baisse de 19 millions de tonnes en volume mais en hausse de plus de 500 millions de dollars en valeur.

Au premier trimestre de 2022, les prix à l’importation ont dépassé 220 dollars la tonne, en hausse de 170 % sur un an. Ces facteurs exerceront une pression sur la production d’électricité et de nombreuses autres industries, a poursuivi la VEA.

Le vice-président de la VEA, Nguyên Van Vy, a estimé qu’en plus de stimuler les importations de charbon, le secteur de l’industrie et du commerce devrait promouvoir l’exploitation minière nationale dans le cadre de contrats signés.

À long terme, les autorités doivent diversifier les sources d’approvisionnement de nombreux pays pour éviter une dépendance excessive vis-à-vis de quelques sources seulement. Il est également nécessaire d’encourager les entreprises vietnamiennes à acheter des mines de charbon à l’étranger.

En particulier, au milieu de changements imprévisibles et de nombreux risques sur le marché mondial, le Vietnam devrait envisager de créer une réserve nationale de charbon, a recommandé le vice-président de la VEA. – VNA