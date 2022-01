La rivière Hau à Can Tho. Photo : VNA

Can Tho (VNA) – Les dirigeants de Can Tho (delta du Mékong) ont eu le 11 janvier une séance de travail avec des représentants de l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam et de l’organisation Clear Rivers sur la mise en œuvre d'un projet pilote de collecte de déchets dans la rivière Hau.

Le directeur fondateur de Clear Rivers, Ramon Knoester, a déclaré que le projet utiliserait un piège à plastique fonctionnant de manière automatique pour attraper 24h/24 et 7j/7 des déchets flottant grâce à un filet.

Le personnel de Clear Rivers nettoiera le piège deux fois par semaine, on estime qu'environ 8 blocs de déchets plastiques seront alors collectés. Ils seront recyclés, conformément au modèle d'économie circulaire.

En outre, grâce aux liens avec les établissements d'enseignement (l'Université de Can Tho tout d’abord) pour élaborer des cours et conférences, le projet permettra de sensibiliser les étudiants et la communauté locale aux activités de réduction des déchets plastiques dans l’environnement.

Selon l'ambassadeur adjoint des Pays-Bas au Vietnam, Christoph Prommersberger, ce projet aidera les deux pays à travailler ensemble pour réduire la pollution due aux déchets plastiques. En outre, cela ouvrira davantage d'opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays, entre les Pays-Bas et Can Tho en particulier.

De son côté, le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, a apprécié l'importance et le rôle du projet pour Can Tho et, plus généralement, le delta du Mékong. Il a déclaré espérer que le projet contribuerait à améliorer la qualité de l'eau de la rivière Hau et aiderait à traiter la pollution due aux déchets dans d'autres rivières du monde.- VNA