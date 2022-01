L'ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam Elsbeth Akkerman. Photo : VNA

Le projet est financé par le Fonds d'investissement pour le développement des infrastructures (DRIVE) du gouvernement néerlandais.Aux termes de l'accord, le pays européen donne 19,5 millions de dollars au projet susmentionné pour un total de 202,2 millions de dollars à Vinh Long pour rendre la ville plus résistante aux intempéries et protéger sa population contre les risques d'inondation.Le reste du montant est couvert par la Banque mondiale et la province de Vinh Long.Une aide non remboursable des Pays-Bas sera accordée pour la construction d'une usine de traitement des eaux dans la ville de Vinh Long, dans le delta du Mékong.L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès aux infrastructures et de réduire les risques d'inondation dans la zone urbaine de Vinh Long.Le projet comprend la gestion des risques d'inondation et l'assainissement de l'environnement, l'atténuation des risques d'inondation et le drainage urbain, la collecte et le traitement des eaux usées, le développement de corridors stratégiques et le développement de la zone de réinstallation.L'ambassade des Pays-Bas soutient fermement ce projet car il est en synergie avec différents éléments clés de l'Accord de partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau qui a été signé entre le gouvernement du Vietnam et des Pays-Bas en 2010.- VNA