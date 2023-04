La conférence pour examiner la mise en œuvre du Centre de coordination pour la sécurité du Mékong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Département de police d'enquête sur la criminalité liée à la drogue du ministère de la Sécurité publique a organisé jeudi à Hanoï une conférence pour examiner la mise en œuvre du Centre de coordination pour la sécurité du Mékong (Safe Mekong Coordination Center-SMCC).

Lors de la conférence, le général de brigade Nguyen Van Vien, chef du Département de police d'enquête sur la criminalité liée à la drogue, a souligné que les pays de la sous-région du Mékong faisaient des efforts, travaillaient en étroite collaboration et luttaient ensemble contre les crimes liés à la drogue, dont la mise en œuvre du Plan d'action sur la prévention et le contrôle des drogues pour la sécurité du Mékong et la mise en place d'un système de SMCC dans les pays membres.

Le Vietnam attache toujours de l'importance et promeut la coopération avec les pays membres pour mettre en œuvre efficacement le Plan d'action sur la prévention et le contrôle des drogues pour la sécurité du Mékong, a-t-il déclaré.

Le Vietnam a déployé de nombreuses campagnes de lutte contre les crimes liés à la drogue à la frontière avec les pays voisins tels que la Chine, le Laos, le Cambodge et mené de nombreuses activités de prévention et de contrôle contre la drogue dans le pays.

L’an dernier, la police vietnamienne a découvert près de 23.952 affaires de trafic de drogue et arrêté plus de 36.126 personnes.