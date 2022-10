Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA)- L'Administration générale de la mer et des îles du Vietnam (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) a tenu le 12 octobre la 25e Conférence intergouvernementale de l’Organe de coordination sur les mers d'Asie de l'Est (COBSEA) de Partie 2, avec la participation des représentant de 9 pays membres que sont le Cambodge, la Chine, l’Indonésie, la République de Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

S'exprimant lors de l’événement, la directrice générale adjointe de l'Administration générale de la mer et des îles du Vietnam, Pham Thu Hang, a affirmé que conscient de l'importance de résoudre la dégradation des écosystèmes et en particulier la pollution plastique des océans, le gouvernement du Vietnam avait accordé une attention particulière aux solutions juridiques pour la protection de l'environnement et par des actions concrètes.

Le Vietnam a adopté la Loi sur la protection de l'environnement en 2020 ; promulgué la Stratégie du développement durable de l'économie marine parallèlement à la protection de l'environnement et de l'écosystème marins ; Plan d'action national sur la gestion des déchets plastiques dans les océans jusqu'en 2030 ; et renforcé les activités de sensibilisation sur l'élimination des produits en plastique ; établi des mécanismes de partenariat public-privé pour lutter contre la pollution plastique.



Présente à l’événement, Mme Kerstin Stendhal, chef de la filiale des écosystèmes intégrés, Programme des Nations Unies pour l'environnement, a estimé que la conférence était une occasion pour les délégués de relever les intérêts et les priorités nationales et régionales pour l'environnement marin et les zones côtières, contribuant à l'élaboration de nouvelles orientations ; de fournir des solutions spécifiques et réalisables ; de s’unir pour la réalisation des objectifs communs de protection de l'environnement dans la mer d'Asie de l'Est.

Les délégués ont discuté de nouvelles orientations stratégiques de COBSEA ; de l’élaboration d’un plan de travail biennal pour mettre en œuvre le Plan d'action COBSEA sur les déchets marins ; de la création d'un partenariat mondial pour les déchets marins dans la mer d'Asie de l'Est ainsi que des documents conformes au Plan d'action de la mer d'Asie de l'Est. - VNA