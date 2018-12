Hanoi (VNA) - Les aéroports vietnamiens devraient accueillir 106 millions de passagers et traiter près de 1,5 million de tonnes de fret en 2018, soit une hausse respective de 12,9% et 7,7% par rapport à l'an dernier.

Photo: VNA



Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté plus de 50 millions de passagers et près de 400.000 tonnes de marchandises en 2018, ce qui représente une augmentation de 14% et 26% par rapport à l'année précédente.



À l'heure actuelle, le marché vietnamien de l'aviation voit la participation de 68 compagnies aériennes étrangères issues de 25 pays et territoires et de quatre transporteurs locaux, dont Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines et la Société de services aériens (VASCO).



Ces transporteurs exploitent près de 130 lignes internationales reliant Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc et Hai Phong avec 28 pays et territoires du monde entier.



Pendant la même période, les quatre compagnies aériennes domestiques exploitent 48 lignes intérieures au départ de Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville vers 18 aéroports locaux.



En 2017, les aéroports locaux ont accueilli plus de 94 millions de passagers, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente.

Récemment, la compagnie de fourniture de repas embarqués de Nôi Bài (NCS), un membre de la Compagnie générale d’aviation civile du Vietnam (Vietnam Airlines), a inauguré le 12 décembre un nouvel établissement de traitement des rations de plat. -VNA