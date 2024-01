Hanoi (VNA) – Les palais de Thai Hoa et Kiên Trung, deux palais importants appartenant au système palatial de la dynastie des Nguyên à Huê (Centre), rouvriront leurs portes lors du Têt traditionnel du Dragon 2024 après une longue réhabilitation.

Une vision du palais de Thai Hoa. Photo: thuathienhue.gov.vn

C’est ce qu’a déclaré le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoàng Viêt Trung, lors d’une conférence pour déployer les tâches de 2024 du Département du tourisme de Thua Thiên-Huê, tenue le 4 janvier.

Pendant plus de deux ans de fermeture pour la restauration, les visiteurs n’ont pu que visiter le palais de Thai Hoa en réalité virtuelle, les gestionnaires de ce vestige avaient temporairement retiré les haies de protection. Le paysage et la zone d’exposition à l’intérieur du palais de Thai Hoa a été embelli pour accueillir les visiteurs à l’occasion du Têt traditionnel du Dragon.

Le palais de Thai Hoa est un ouvrage architectural typique de l’ancienne capitale impériale de Huê qui a été préservé intacte jusqu’à ce jour et a été le lieu où se sont déroulées les activités cérémonielles royales de la dynastie des Nguyên au cours de ses 143 années d’existence. Il ne s’agit pas seulement d’une œuvre architecturale, mais aussi d’un lieu de conservation d’un système de poésie, sous une forme décorative unique, qui a été reconnu par l’UNESCO en tant que patrimoine documentaire au Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique.

Le palais de Thai Hoa a été construit par le roi Gia Long en 1805 dans la zone de Dai Cung Môn. En 1833, le roi Minh Mang le reconstruisit à son emplacement actuel. Après plus de 200 ans d’existence, en raison des outrages du temps et du climat, le palais de Thai Hoa a été sérieusement dégradé, sa restauration a débuté en novembre 2021 et devrait s’achever 2025.

Selon Hoàng Viêt Trung, parallèlement à l’ouverture du palais de Thai Hoa, le palais de Kiên Trung, un autre palais important, sera également rouvert pour accueillir les visiteurs à l’occasion du Nouvel An lunaire de 2024, après une longue période de restauration.

Le palais de Kiên Trung. Photo : Toquoc.vn

Le palais de Kiên Trung a été construit en 1923 sous le règne du roi Khai Dinh. Ce palais est l’un des cinq ouvrages situés au sein de la cité pourpre interdite (Tu Câm Thành). Après le décès du roi Khai Dinh, le roi Bao Dai a rénové l’intérieur du palais et installé davantage d’équipements occidentaux, tandis que son extérieur est resté le même. Dès lors, le palais de Kiên Trung est devenu le lieu de résidence de toute la famille du roi.



Lors de la Révolution d’Août, le palais de Kiên Trung fut, le 29 août 1945, témoin de l’événement où le roi Bao Dai reçut une délégation du gouvernement provisoire pour discuter de son abdication. En 1947, le bâtiment du palais s’est complètement effondré, seules ses fondations sont restées.

Selon les experts, outre ses valeurs historiques, le palais de Kiên Trung possède également de grandes valeurs architecturales et esthétiques, car il présente toutes les caractéristiques d’un bâtiment au style indochinois avec une combinaison d’Asie et d’Europe, dont l’architecture française et l’architecture de la Renaissance italienne mélangée à l’architecture traditionnelle vietnamienne.

Le Centre de Conservation des monuments de Huê a lancé, le 16 février 2019, le projet de restauration et d’embellissement du palais de Kiên Trung. Jusqu’à présent, la rénovation et la restauration de ce palais sont terminées.

« Cette année, à l’occasion du Nouvel An lunaire, le palais de Kiên Trung sera ouvert pour la première fois pour accueillir les visiteurs. Nous exposerons des objets et offrirons des présentations de son histoire. De plus, le centre exposera des produits de souvenirs typiques au service des habitants et des touristes », a ajouté Hoàng Viêt Trung.

Lors de la Conférence pour déployer les tâches de 2024, le Département du tourisme de Thua Thiên Huê a déclaré qu’en 2023, le secteur touristique de la province a accueilli 3.175. 912 visiteurs, soit une augmentation de 54,4% par rapport à 2022, dont 1.170.236 visiteurs internationaux, soit une augmentation de près de 345%. Les recettes du tourisme sont estimées à 6 605,6 milliards de dôngs, soit une augmentation de 45 %, 7% par rapport à 2022.

Le nombre de touristes de croisière revenant à Thua Thiên-Huê a considérablement augmenté, avec 25 navires qui a transportaient 33.097 touristes au port de Chân Mây.

Depuis sa mise en service, le terminal T2 de l’aéroport international de Phu Bài a effectué 70 vols internationaux à destination et en provenance des villes d’Incheon (République de Corée), de Kunming (Chine) et Taipei (Taiwan, Chine) avec 7 322 passagers.

En 2024, le tourisme de Thua Thiên Huê devrait accueillir environ 3,5 à 4 millions de visiteurs, dont 60 à 70 % de touristes nationaux. Les revenus totaux du tourisme devraient être d’environ 7 500 à 8 000 milliards de dôngs. – NDEL/VNA