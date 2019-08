Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam Nguyen Dinh Khang (droite) et le président de la Fédération générale des syndicats de Corée Ju Yong Gil. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) Nguyen Dinh Khang s'est entretenu le 28 août à Hanoï avec le président de la Fédération générale des syndicats de Corée (GFTUK en anglais), Ju Yong Gil.



Lors de l’entretien, Nguyen Dinh Khang a souligné que la CGTV appréciait l’amitié traditionnelle avec son homologue nord-coréen et souhaitait renforcer les liens sur la base des atouts de chaque partie.



Il a recommandé aux deux organes d’échanger connaissances et expériences en matière de formation du personnel syndical, de négociation collective dans le secteur privé, ainsi que leurs activités dans les domaines propices à la coopération tels que tourisme, agriculture et construction.



Nguyen Dinh Khang a affirmé que son organisation et la GFTUK travailleraient ensemble pour proposer des activités appropriées et significatives à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en 2020.



Pour sa part, le président de la CFTUK, Ju Yong Gil, également membre du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, a mis en exergue les liens de longue date entre les deux organisations syndicales, soulignant que sa visite en cours avait pour objectif de renforcer ces relations.



Il a également affirmé la position conséquente d’élargir les liens entre les deux organisations syndicales, conformément aux relations partagées entre les deux Partis et les deux Etats.

Le même jour, la délégation de la CFTUK a travaillé avec les responsables chargés du projet de construction d’une institution syndicale dans la zone industrielle Dong Van 2, province d’Ha Nam.



Le projet comprend un immeuble de cinq étages avec 976 appartements, un centre sportif multifonctionnel, une place capable d’accueillir 5.000 personnes, des supermarchés, des cliniques et des écoles… Une fois opérationnel, ce centre pourra accueillir 4.000-4.500 travailleurs. Actuellement, sa première phase est achevée, avec environ 250 appartements construits.



Ju Yong Gil a salué l'attention du Parti, de l’Etat, du gouvernement, de la CGTV et des autorités de Ha Nam accordée aux travailleurs des zones industrielles.



Lors de cette visite, il a déclaré que son organisation souhaitait acquérir des expériences du Vietnam liées à l’édification des institutions syndicales ainsi qu’à la mise en œuvre de politiques visant à garantir les droits et intérêts des travailleurs et à améliorer leur niveau de vie. -VNA