Ho Chi Minh-Ville, 27 février (VNA) - Des médecins vietnamiens des hôpitaux Cho Ray et Viet Duc ont reçu des organes d'un donneur et ont effectué des greffes pour divers patients à travers le pays.

Plus tôt, après une tentative infructueuse de traitement de la maladie, la famille du patient M. (né en 1988, vivant dans la province méridionale d'An Giang) a décidé de faire don de ses organes fonctionnels pour sauver la vie d'autres personnes.Avec d'énormes efforts, les médecins ont réussi à transplanter un cœur, deux reins, deux cornées et de la peau pour quatre patients dans différents endroits, dont l'hôpital Viet Duc à Hanoï et l'hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville.Après les greffes, l'état de santé des patients est stable.- VNA