Lào Cai (VNA) - Dans la province septentrionale de Lào Cai, il existe plusieurs sous-groupes de Mông, dont le plus singulier est celui des Mông indigo, l’indigo étant la couleur de ses vêtements masculins. Ce groupe compte un millier de personnes qui habitent essentiellement dans la commune de Nâm Xe, où elles continuent de préserver leurs traditions ancestrales.

Le seul hameau des Mông indigo de Lao Cai.

Il ne faut pas se laisser tromper par la dénomination Mông indigo, car dans cette communauté, seuls les hommes s’habillent en monochrome indigo, tandis que les femmes portent des vêtements multicolores qu’elles ont elles-mêmes confectionnés.



En effet, à Nâm Xe, les Mông indigo continuent de planter le lin et de tisser leurs habits, comme nous l’indique Vàng Thi Mai, une villageoise.

«J’ai appris le tissage à 17 ans et maintenant je peux produire deux costumes par an, l’un masculin et l’autre féminin. On travaille toute la journée au champ et on ne peut tisser que la nuit. Mais c’est indispensable pour chacun d’entre nous, les Mông indigo, d’avoir au moins un costume traditionnel pour les fêtes», partage-t-elle.



Les habits des Mông indigo ne sont pas très sophistiqués, mais toutes les étapes de production sont complètement artisanales et nécessitent une grande minutie et une grande patience, comme l’explique Vàng Thi Nam, une autre villageoise.



«C’est pendant mes pauses que j’ai appris à tisser avec des dames plus âgées. Je suis maintenant capable de tisser et de broder pour créer de beaux vêtements typiques de mon groupe ethnique», dit-elle avec fierté.



Outre le tissage, les Mông indigo préservent également bien d’autres traditions. Leur fête la plus importante, qui distingue d’ailleurs cette communauté des autres, a lieu du 12e au 15e jour du 7e mois lunaire. C’est une fête en l’honneur des ancêtres. À cette occasion, les Mông indigo préparent deux plateaux d’offrandes, l’un déposé sur l’autel des ancêtres et l’autre près du foyer. La partie rituelle finie, ils se retrouvent dehors pour des jeux traditionnels dont la toupie, le manège et les échasses.

Les habits des Mông indigo ne sont pas très sophistiqués, mais toutes les étapes de production sont complètement artisanales.

L’instrument de musique typique des Mông indigo est une flûte qui est faite du bambusa nutans, une variété de bambou qui n’est pas utilisée par d’autres peuples pour produire pareils instruments. Cette flûte est destinée exclusivement aux rites nuptiaux. L’entremetteur en joue une première fois lorsqu’il accompagne la famille du garçon chez la fille pour officiellement demander sa main et une seconde fois, le jour du mariage, pour demander à la famille de la mariée l’autorisation d’emmener celle-ci.



Désireux de préserver leurs traditions culturelles, les Mông indigo ont créé des clubs, aidés en cela par les autorités de la province de Lào Cai, comme nous le confirme Duong Tuân Nghia, directeur adjoint du service provincial de la Culture et des Sports.



«Nous avons dressé un inventaire inclusif du patrimoine culturel des Mông indigo et les avons aidés à restaurer certaines fêtes folkloriques», dit-il.



Tout en préservant leurs traditions, les Mông indigo de Nâm Xe s’ouvrent au tourisme, qui leur apporte des revenus supplémentaires et nécessaires au maintien de leur mode de vie. -VOV/VNA