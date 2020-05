Hanoi (VNA) – De la littérature au cinéma, en passant par la musique et les beaux-arts, le Président Hô Chi Minh continue d’être une source d’inspiration intarissable. Sur les milliers d’œuvres de valeur qui lui sont dédiées, intéressons-nous aujourd’hui aux plus connues.

Une peinture sur le Président Hô Chi Minh. Photo : VOV



Deux hauts-reliefs sur le thème «Le Président Hô Chi Minh et la formation des cadres» sont exposés depuis 2015 à l’Académie politique nationale Hô Chi Minh à Hanoï. Ils sont le fruit de deux ans de travail des meilleurs sculpteurs sur cuivre de Hanoï, dont Nguyên Ngoc Trong.



«Chaque haut-relief a une dimension de 12m2. Le premier a trait à la recommandation du Président Hô Chi Minh selon laquelle la formation des cadres est une tâche fondamentale du Parti. Il présente des agriculteurs, des ouvriers, des intellectuels et des soldats sur un fond constitué d’un tambour en bronze et du drapeau au marteau et à la faucille stylisé en lotus. Le deuxième haut-relief symbolise le souhait du Président Hô Chi Minh de construire le pays pour le rendre chaque jour plus beau et plus puissant. Il présente des rayons de soleil, des chantiers de construction et des représentants de toutes les couches populaires», décrit Nguyên Ngoc Trong.

Dans le domaine musical, tous les grands compositeurs du pays ont écrit sur Hô Chi Minh. De la multitude de chansons qui lui sont dédiées, l’une des plus belles est signée Trân Kiêt Tuong. «Hô Chi Minh, son nom est le plus beau» a vu le jour en 1960.

Dans le domaine des beaux-arts, le tableau le plus connu du public est «L’indépendance, la réunification, la paix et le bonheur» signé Trân Tu Thành. Depuis des dizaines d’années, il trône devant le centre d’information et d’exposition de Hanoï en face du lac Hoàn Kiêm. Ce tableau a valu à son auteur le deuxième prix lors de la première exposition nationale des beaux-arts en 1976. Cinquante mille exemplaires ont été par la suite diffusés dans l’ensemble du pays, se souvient Trân Tu Thành.

«Ce dessin présente le profil d’une colombe tenant dans son bec une branche d’olivier symbolisant la paix. Son ventre est en S comme la forme du Vietnam. L’emplacement de son œil correspond à la position de Hanoï si on la situe sur une carte. On voit le président Hô Chi Minh qui porte dans ses bras un bébé, ce qui symbolise l’éternité du pays. Le tableau s’est successivement appelé «Hô Chi Minh et l’enfant», «L’indépendance et la paix», et «L’indépendance, la réunification, la paix et le bonheur », raconte-t-il.

Hô Chi Minh inspire pas que les Vietnamiens, loin s’en faut. Tout récemment, la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti communiste vietnamien a primé le poète cubain Felix Pita Rodriguez. Ses deux poèmes «Hô Chi Minh, son nom est une source de poésie» et «Hanoï se souvient de l’Oncle Hô» lui ont valu le prix littéraire spécial du concours de création littéraire, artistique et journalistique dédiée à Hô Chi Minh, période 2018-2020. – VOV/VNA