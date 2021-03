Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les médicaments produits au pays devraient répondre à 75% de la demande d'ici 2025, selon le programme de développement de l’industrie pharmaceutique et des produits pharmaceutiques jusqu'en 2030, vision 2045, récemment approuvé par le Premier ministre.

Le programme a fixé l'objectif global de porter l'industrie pharmaceutique nationale au niveau 4 selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le top 3 de l'ASEAN en termes de valeur marchande, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement adéquat et opportun des médicaments de qualité, sûrs, efficaces et au prix abordables; à développer des herbes médicinales compétitives sur le marché national et international.

Le taux d'utilisation de produits pharmaceutiques d'origine nationale augmentera, d'ici l'an 2025, d'au moins 10% par rapport à 2020. Le Vietnam construira huit zones d'exploitation durable des sources médicinales naturelles, deux à cinq zones de culture à grande échelle. Chacun d’eux aura une à deux chaînes de liaison de recherche, de culture et de transformation, conformément aux normes de l’OMS sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et de collecte (GACP) de plantes médicinales.

D'ici 2030, le Vietnam deviendra un centre de production pharmaceutique de grande valeur dans la région pour une valeur totale de près d'un milliard de dollars.

Les tâches et mesures pour mettre en oeuvre ce programme concernent l'institution, la loi, l'investissement, l’amélioration de la compétitivité, la science et la technologie, la formation de la main-d’œuvre, le contrôle du marché de la médecine et des produits pharmaceutiques, la coopération et l’intégration internationale, l’information et les communications. -VNA