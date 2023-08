Hanoï, 27 août (VNA) - Après la finale du Championnat AFF U23 (moins de 23 ans) le 26 août en Thaïlande, alors que les médias thaïlandais ont exprimé leur admiration pour la victoire du Vietnam, la presse indonésienne a exprimé ses regrets de voir l'équipe nationale perdre aux tirs au but.

Photo : VNA



L’U23 du Vietnam est entré dans la finale avec un record de victoires durant la phase des groupes. Après 120 minutes sans but, le match a dû se décider aux tirs au but, le gardien Quan Van Chuan se révélant être le héros du match en sauvant un penalty d'Ernando Ari.



Dans un article récent, le journal thaïlandais Siam Sport a déclaré que l'U23 Vietnam avait prouvé sa domination en Asie du Sud-Est en défendant avec succès son titre de champion après avoir battu l'Indonésie U23 sur le score de 6-5 aux tirs au but.



La version indonésienne de CNN a exprimé ses regrets de voir l'équipe nationale échouer, tout en la félicitant d'avoir atteint la finale. Elle a souligné que l'équipe de l'entraîneur Shin Tae-yong avait joué défensivement et poussé l’U23 du Vietnam aux tirs au but.



Pendant ce temps, le journal en ligne indonésien Republika a cité les encouragements du président de la Fédération indonésienne de football, Erick Thohir, selon lequel l'équipe indonésienne avait surmonté les difficultés et joué courageusement.



Erick Thohir a déclaré que même si cette finale perdue avait déçu les fans indonésiens, ce championnat permettrait aux joueurs de gagner en confiance et en maturité en vue des échéances futures. - VNA

