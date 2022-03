Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue malaisien Ismail Sabri Yaakob. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) - De grands journaux malaisiens ont publié des articles sur la visite du Premier ministre Ismail Sabri Yaakob au Vietnam, soulignant son importance pour le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Des articles publiés dans News Straits Times et The Star - quotidiens prestigieux en Malaisie, soulignent que le Premier ministre malaisien a reçu un accueil chaleureux et amical de la part de son homologue et d'autres dirigeants vietnamiens, reflétant les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Malaisie.

L'agence nationale de presse malaisienne BERNAMA, The Star, Free Malaysia Online, MalayMail ont également publié de nombreux articles sur l'agenda de travail du Premier ministre malaisien au Vietnam, dont la cérémonie d'échange des documents de coopération entre les deux pays.

De nombreux articles ont cité la parole du Premier ministre malaisien disant que sa première visite officielle au Vietnam contribuerait au renforcement de la coopération multiforme entre les deux pays.

Sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob effectue une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 mars. -VNA