Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, accueille son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue, dans la matinée du 4 décembre 2023, à Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les 5 et 6 décembre, les médias lao ont publié de nombreux articles sur la visite de travail au Laos du président de l'Assemblée nationale vietnamienne (AN), Vuong Dinh Hue, ainsi que sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV).



Tous les articles affirment que cette visite illustre l'amitié du Parti, du gouvernement et du peuple du Vietnam envers le Parti, le gouvernement et le peuple du Laos, ainsi que leur soutien à l'AN lao dans l'organisation réussie du Sommet parlementaire CLV. La visite apporte également une contribution importante à la consolidation et à l’approfondissement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Les grands journaux tels que Pasaxon, PathetLao et Lao Phatthana ont publié des articles et des photos sur les activités de Vuong Dinh Hue et de la délégation de haut niveau de l'AN vietnamienne au Laos, dont l’entretien entre le plus haut législateur vietnamien et son homologue lao Saysomphone Phomvihane et ses rencontres avec le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith et le Premier ministre Sonexay Siphandone.



La Radio nationale lao et la Télévision nationale lao ont déclaré que la visite de travail du dirigeant vietnamien au Laos et sa participation au premier Sommet parlementaire CLV contribuent non seulement au succès du Sommet et à la promotion de la coopération parlementaire entre le Laos et le Vietnam, mais aussi au renforcement de la collaboration entre les deux pays dans d'autres domaines tels que le développement socio-économique, l'investissement, l'éducation, la santé et le tourisme. –VNA