Hanoi (VNA) - L’épouse du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, Lê Thi Bich Trân, et l’épouse du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, Dato’ Seri Dr Wan Azizah binti Dr Wan Ismail, ont assisté jeudi 20 juillet à Hanoi à un programme de marionnettes sur l’eau au Théâtre d’art contemporain du Vietnam.

Mesdames Lê Thi Bich Trân (1er plan, deuxième à partir de la droite) et Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail (1er plan, troisième) regardent des spectacles de marionnettes sur l’eau au Théâtre d’art contemporain du Vietnam à Hanoi le 20 juillet. Photo : VNA Mesdames Lê Thi Bich Trân (1er plan, deuxième à partir de la droite) et Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail (1er plan, troisième) regardent des spectacles de marionnettes sur l’eau au Théâtre d’art contemporain du Vietnam à Hanoi le 20 juillet. Photo : VNA

Dato’ Seri Dr Wan Azizah binti Dr Wan Ismail accompagne son mari lors d’une visite officielle du 20 au 21 juillet au Vietnam.

Un représentant du théâtre et des artistes ont présenté les marionnettes sur l’eau aux deux dames, qui ont ensuite assisté à des représentations de l’art populaire vietnamien.

Un numéro de marionnettes sur l’eau. Photo: VNA Un numéro de marionnettes sur l’eau. Photo: VNA

Lady Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail a dit qu’elle est impressionnée par les marionnettes sur l’eau et espère que l’art sera préservé et développé.

Mesdames Lê Thi Bich Trân et Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail au Théâtre d’art contemporain du Vietnam. Photo: VNA

Les marionnettes sur l'eau ont vu le jour dans le delta du Fleuve Rouge, sous la dynastie des Ly (1010-1225)., sous la dynastie des Ly (1010-1225). Les spectacles s'inspirent de la vie quotidienne des riziculteurs et des pêcheurs, de leurs rites et croyances, ainsi que des légendes qui fleurissent dans ce pays des moussons. Chaque numéro est un spectacle joyeux dans lequel humour et humanisme se mélangent. – VNA