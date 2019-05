Des maisons d'hôtes à Sa Pa. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Afin de décharger le trop-plein de visiteurs du bourg de Sa Pa et d’améliorer les moyens de subsistance de la population locale, la province de Lao Cai se concentre sur le développement de l’agro-tourisme.

Ses efforts ont porté leurs fruits. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à opter pour des produits agro-touristiques et des séjours chez les locaux.

Après deux ans d'exploitation, le site d’écotourisme de Tran Tuan Nghia, situé dans le hameau de Ma Tra, commune de Sa Pả, district du même nom, est devenu un lieu fréquenté par des visiteurs de la province de Lao Cai. Les touristes peuvent y déguster des fraises fraîches dans son jardin biologique de 7.000 m², doté de systèmes d’irrigation modernes.

"En combinant les produits agricoles et l'agrotourisme, les produits de notre jardin sont mis en avant, tandis que les visiteurs bénéficient d'une expérience plus authentique.", a dit Tran Tuan Nghia, membre de la coopérative de Thang Loi dans le district de Sa Pa.

Aujourd’hui, les touristes, en particulier les Vietnamiens, préfèrent vivre proche de la nature, manger des aliments biologiques et expérimenter des activités intéressantes. C’est pourquoi la tendance touristique appréciée à Lao Cai est le tourisme communautaire avec des maisons d'hôtes de luxe.

Pham Nam Hong, gestionnaire du Bed and Breakfast Sa Pa Garden à Sa Pa a estimé: "Je pense que ce modèle devra se multiplier pour réduire la surcharge des sites touristiques du centre-ville de Sa Pa. Le nombre de touristes y est de plus en plus important. Ils optent pour des séjours chez l'habitant pour se détendre."

Le tourisme communautaire à Lao Cai est en plein développement, notamment après que le prix Homestay ASEAN ait été décerné en 2017 au village de Ta Van.

Selon Do Trong Nguyen, gestionnaire de Homestay La Dao, commune de Ta Van, district de Sa Pa, les touristes venant à Ta Van sont principalement ceux qui préfèrent une atmosphère paisible et souhaitent expérimenter la vie ethnique. Ils sont particulièrement impressionnés par les services de restauration ethnique et le bain aux herbes des Dao.

"J’aime bien Sa Pa car cette localité est belle et paisible. Les habitants locaux sont hospitaliers. C’est pourquoi je l’ai choisi pour mes vacances.", a dit David, touriste britannique.

Le développement de l’agrotourisme est un bon choix pour la province de Lao Cai, contribuant à la mise en œuvre du Programme d’action national sur l’édification de la nouvelle ruralité, à l'amélioration des moyens de subsistance des habitants locaux, à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles distinctives des minorités ethniques locales. -VNA