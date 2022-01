Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a demandé aux localités d’accélérer la campagne de vaccination pendant le festival du Têt (Nouvel An lunaire) afin d’achever la deuxième injection pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans en janvier et la troisième pour les adultes au premier trimestre de cette année.

Une personne se fait vacciner contre le Covid-19. Photo : VNA

L’objectif consiste à garantir que tous les enfants et adultes éligibles puissent recevoir les vaccins en temps opportun, en particulier les personnes à haut risque.

Le ministère de la Santé a demandé aux provinces et aux villes du pays de faire des plans pour que les vaccins soient administrées aux bonnes personnes et conformément à ses instructions.

Les localités sont invitées à poursuivre la campagne d’information sur les avantages de la vaccination, encourageant ainsi les gens à se faire vacciner complètement dans les délais et assurant des prestations adéquates au personnel du secteur de la santé qui participe aux travaux de prévention et de vaccination pendant les vacances du Têt.

Selon le ministère de la Santé, jusqu’au 26 janvier 2022, le taux de couverture de la deuxième dose pour les personnes âgées de 18 ans et plus avait atteint plus de 95% et pour celles âgées de 12 à 17 ans, plus de 87%. – VNA