Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Les provinces du Centre septentrional cherchent à attirer de grands cargos afin de créer une motivation pour le développement global de la chaîne logistique, contribuant à stimuler leur développement socio-économique.



Selon des analystes, cette région reste plus faible que d’autres en termes d’attraction de porte-conteneurs.



Le Vietnam possède un réseau considérable de ports maritimes du Nord au Sud, avec nombre de localités ayant de nombreux ports maritimes, dont la ville de Hai Phong avec 50 ports, Ba Ria-Vung Tau, 45 ports, et Ho Chi Minh-Ville, 43 ports.



Cependant, malgré un long littoral, le Centre septentrional qui comprend des provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue, ne compte qu’une dizaine de ports maritimes, attirant peu de grands navires.



Des experts estiment que la planification de la modernisation et de l’expansion du réseau régional de ports maritimes n’a pas encore reçu une attention opportune, ce qui rend difficile l’accostage de grands navires internationaux.

Au port maritime de Cua Lo, dans la province de Nghe An. Photo: diendandoanhnghiep.vn



Dans ce contexte, de nombreuses localités de la région proposent des incitations pour attirer les porte-conteneurs. La province de Ha Tinh fournit une aide en espèces aux porte-conteneurs et aux entreprises ayant des marchandises transportées par des porte-conteneurs via le port de Vung Ang. Des incitations similaires à différents niveaux ont également été lancées dans les provinces de Thanh Hoa et Thua Thien-Hue.



De nombreux experts suggèrent que pour attirer des porte-conteneurs, en plus des politiques préférentielles, la région devrait améliorer la capacité des entreprises logistiques locales et la qualité de leurs services. En outre, il est nécessaire de resserrer les liens entre les entreprises logistiques, entre ces dernières et les utilisateurs de leurs services. Parallèlement, il est nécessaire aux entreprises logistiques d’élargir leurs marchés, de diversifier leurs services et de développer des services à plus forte valeur ajoutée, tout en s’efforçant de réduire leurs coûts. -VNA