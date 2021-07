Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a envoyé le 23 juillet un document aux Comités populaires des provinces et des villes du ressort central, leur demandant de mettre en œuvre des mesures urgentes de protection de l'environnement, de traitement des déchets médicaux liés au COVID-19, notamment dans les localités appliquant la directive N°16/CT-TTg du gouvernement.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a demandé aux Comités populaires des villes et provinces d'ordonner aux agences et unités locales de contacter activement les établissements qui sont capables de traiter des déchets médicaux dangereux pour garantir la sécurité et l'assainissement de l'environnement.

Pour les localités qui sont incapables de traiter les déchets médicaux générés par la pandémie de COVID-19, les Comités populaires provinciaux doivent contacter de manière proactive avec d'autres localités dotées des équipements de traitement des déchets médicaux. -VNA