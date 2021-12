Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Alors que le typhon Rai change de direction dans les eaux au Nord-Ouest de l'archipel de Truong Sa, les localités côtières se préparent aux impacts du super typhon Rai.

À 10 heures du matin le 19 décembre, Rai, la neuvième tempête de la saison des ouragans de cette année dans la Mer Orientale, était à environ 210 km à l'Est des provinces côtières centrales de Binh Dinh et Phu Yen, avec des rafales près de l'œil de la tempête atteignant 150-185 km par heure.

Le typhon devrait se déplacer vers le Nord-Ouest, puis changer de direction pour se diriger vers l'Ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h jusqu'au 20 décembre.

Le 22 décembre à 10 heures du matin, Rai changera à nouveau de direction pour se déplacer vers l'Est-Nord-Est à 10-15 km/h, puis s'affaiblir dans une dépression tropicale et plus tard une zone de basse pression.

À l'approche du typhon, des vents forts et des pluies torrentielles sont attendus dans la région centrale, avec des avertissements de haut niveau émis pour les inondations.

La province centrale de Quang Nam a connu de fortes pluies au cours des deux derniers jours, avec d'autres à venir jusqu'au 21 décembre, avec des précipitations totales allant de 80 mm à 150 mm, atteignant 200 mm dans certaines régions.

Le Comité populaire provincial a publié une dépêche demandant aux agences compétentes de prendre des mesures pour atténuer les dommages causés par la catastrophe naturelle.

Les pêcheurs locaux sont pour la plupart retournés à terre pour se mettre à l'abri de la tempête.

La province de Phu Yen s'efforce également de déplacer les agriculteurs des installations aquacoles flottantes vers la terre tout en vérifiant les zones vulnérables à l'érosion.

Phu Yen a transféré 3.828 personnes dans des cages d'aquaculture à terre pour éviter les tempêtes. Dans le même temps, la province organise également des équipes pour inspecter les endroits particulièrement dangereux et les endroits risques de l'érosion des berges et des côtes.

Face aux développements compliqués de la tempête Rai, la province de Bac Lieu a fait appel à des navires et des bateaux pour trouver un abri et éviter la tempête en toute sécurité. Selon les statistiques du commandement des gardes-frontières de la province de Bac Lieu, au soir du 18 décembre, 472 véhicules et 3.258 membres d'équipage sont toujours en opération en mer.

Le commandement a pu contacter 100% des propriétaires de ces navires pour les informer de l'approche du typhon.

Le nombre de morts du typhon Rai - la tempête la plus violente à avoir frappé les Philippines cette année - est passé à au moins 75, selon les statistiques officielles annoncées par les autorités locales le 19 décembre. -VNA