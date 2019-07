Hanoi, 3 juillet (VNA) – Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong a demandé mercredi 3 juillet aux localités sur la trajectoire du typhon Mun et aux ministères et aux branches concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la menace.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong (debout) lors de la réunion destinée à élaborer des mesures de lutte contre le typhon Mun, le 3 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Une dépression tropicale en Mer Orientale s’est transformée dans la nuit du mardi 2 juillet au mercredi 3 juillet en typhon Mun et devrait débarquer vers 4 heures du 4 juillet sur les côtes des provinces allant de Quang Ninh à Ninh Binh, dont la ville de Hai Phong où les spécialistes prévoient que celui-ci va se précipiter de toutes ses forces.



Face à l’arrivée imminente du typhon, le deuxième à toucher le pays depuis le début de l’année, le ministre Nguyên Xuân Cuong, également chef adjoint du comité permanent du Comité national de pilotage de la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, a demandé aux localités de rappeler les bateaux et de les abriter en lieu sûr, d’évacuer les pisciculteurs des radeaux et d’autres gens des miradors d’observation.



Il a également réclamé l'attention sur l'assurance de la sécurité de 1.640 touristes, dont 4 étrangers, sur l'île de Cô Tô, à Quang Ninh, la fourniture d'informations actualisées sur l'évolution du typhon, la mise en sécurité des digues, notamment dans la province de Thai Binh et la révision des zones à risque dans les régions montagneuses. – VNA