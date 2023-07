Les litchis vietnamiens sont largement présentés en Thaïlande. Photo : VNA



Le 10 juillet, un lot de trois tonnes de litchis Luc Ngan avait été exporté par Central Retail vers la Thaïlande.



Ces litchis sont vendus au prix de 259 baths une boîte, soit 173.000 dongs (7,5 dollars) le kg.



Auparavant, le 16 mai, le groupe Central Retail Vietnam et le Comité populaire provincial de Bac Giang ont signé un accord de coopération sur la consommation d'environ 300 tonnes de litchis pour cette année.

Les litchis de Luc Ngan ont été exportés pour la première fois en Thaïlande le 30 juin 2017. Le fruit est depuis devenu populaire dans ce pays.



Le litchi est cultivé dans de nombreuses localités du Vietnam, principalement dans le Nord, le district de Luc Ngan, dans la province de Bac Giang étant connu comme le centre de culture de ce fruit du pays.



Le district de Luc Ngan dans la province de Bac Giang possède actuellement plus de 217 hectares de litchis exportés selon les normes GlobalGap, avec 18 indicatifs régionaux délivrés à six communes : Hong Giang, Kien Lao, Tan Son, Giap Son, Tan Moc et Bien Son.



Selon le Service provincial de l'industrie et du commerce, cette année, Bac Giang compte 29.700 hectares de litchis, pour une récolte estimée à plus de 180.000 tonnes. - VNA