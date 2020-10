Tokyo (VNA) - Les relations Vietnam-Japon sont devenues un modèle d’amitié et de partenariat gagnant-gagnant, créant une base de coopération pour assurer la stabilité et la paix en Asie du Sud-Est et au-delà, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration dans une interview exclusive à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo avant la visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Suga Yoshihide sur l’invitation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Prévue du 18 au 20 octobre, ce déplacement marquera la deuxième fois que le Vietnam sera sélectionné par un nouveau Premier ministre japonais comme première destination à l’étranger après sa prise de fonction.Selon l’ambassadeur Vu Hông Nam, la décision du Premier ministre Suga Yoshihide de se rendre au Vietnam et en Indonésie lors de son premier voyage à l’étranger exprime le respect du Japon pour la région de l’Asie du Sud-Est.La politique du Premier ministre envers le Vietnam sera une continuation de la politique japonaise au fil des ans, en particulier sous l’administration du Premier ministre Shinzo Abe, a déclaré le diplomate.Près de 50 ans après l’établissement de relations diplomatiques bilatérales, le Vietnam et le Japon sont devenus des partenaires de confiance dans un vaste partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie. Le Japon a apporté une contribution importante à la croissance économique du Vietnam et vice-versa, a-t-il indiqué.Le diplomate a noté que les relations se sont fortement développées au cours de la dernière décennie, en particulier pendant l’administration du Premier ministre Shinzo Abe. Tous les indicateurs de la coopération bilatérale ont fortement augmenté, en particulier dans les domaines de l’investissement, du commerce et des échanges populaires.Quelque 500.000 Vietnamiens vivent actuellement au Japon, ce qui en fait la plus grande communauté étrangère dans ce pays.Les investisseurs japonais, quant à eux, considèrent le Vietnam comme une destination d’investissement attractive, fiable et sûre. Le Japon est désormais le deuxième investisseur du Vietnam, avec un investissement engagé de plus de 60 milliards de dollars.L’ambassadeur a exprimé sa conviction qu’avec la politique japonaise de diversification des chaînes d’approvisionnement, davantage d’investisseurs japonais viendraient au Vietnam.Concernant l’agenda de la prochaine rencontre entre les Premiers ministres vietnamien et japonais, il a déclaré que le contenu de la visite devrait englober toutes les relations bilatérales dans le cadre du partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon, y compris des mesures pour continuer à renforcer et développer davantage les liens économiques bilatéraux.Dans le même temps, au milieu des défis émergents en Asie et en Asie du Sud-Est en particulier, les deux dirigeants devraient échanger leurs points de vue sur les questions de sécurité et politiques ainsi que sur les relations diplomatiques et de coopération dans le monde.Ils devraient discuter également de la coopération en matière de prévention et de contrôle du Covid-19, en particulier de la réouverture des frontières et des vols commerciaux entre les deux pays, pour maintenir et développer le commerce bilatéral, les échanges économiques et les interactions populaires.L’ambassadeur a déclaré qu’il s’attend à ce que la visite du Premier ministre japonais soit fructueuse, créant une étape importante dans les relations politico-diplomatiques entre les deux pays. – VNA