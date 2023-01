La danse de bambou (photo: VOV)

Hanoï (VNA) - Afin de promouvoir les valeurs culturelles régionales et favoriser la proximité familiale, la librairie pour enfants Lionbooks a organisé à Hanoï une fête de jeux populaires à l’occasion du Nouvel An lunaire. De nombreuses familles ont répondu présentes.



Une vingtaine de jeux populaires traditionnels ont été reproduits pour le bonheur des petits. Tous étaient très enthousiastes de pouvoir jouer à des jeux qui ont fait partie de l’enfance de leurs parents, telle que la danse de bambou, le jeu de lancer des canettes, ou le jeu des cases… De nombreux parents ont également participé à ces jeux.

En plus de participer à des jeux traditionnels, les enfants et leurs parents ont également découvert les techniques de gravure sur bois en réalisant eux-mêmes leurs œuvres. Une artiste leur a expliqué les différentes étapes du travail.



“Nous avons deux étapes: l’une est la gravure et l’autre l’impression. Cette technique de gravure sur bois consiste à tailler une plaque de bois afin de laisser apparaître un motif ou un dessin sur le support. Chaque plaque de bois gravée correspond à une couleur. On met le papier “dó”, une sorte de papier traditionnel fait à partir de l’écorce d’un arbre tropical, sur la plaque à l’endroit où vous souhaitez placer le motif et on l’y attache. On aura une impression. Ce n’est pas difficile. Les enfants et leurs parents peuvent le faire”, a-t-elle partagé.



Pour cette fête, les préparatifs ont duré plusieurs mois, nous a dit Nguyên Chiêu Xuân, la directrice de Lionbooks.



«Nous souhaitons créer un espace traditionnel pour que les enfants et leurs parents puissent découvrir et redécouvrir les jeux d’enfants. Lionbooks, pour sa modeste part, voudrait contribuer aux efforts de préservation et de valorisation des jeux traditionnels et des valeurs culturelles liées au Têt des Vietnamiens”, a-t-elle indiqué.



Dans le cadre de ce programme, les enfants ont également participé à l'atelier «Raconter une histoire en musique» animé par Kat Ha, compositrice et spécialiste en éducation musicale préscolaire. Les petits ont pu y découvrir les chansons du Têt.



«Si nous lisons à nos enfants, c'est une écoute passive. Mais si nos petits peuvent incarner un personnage dans le livre par le biais d’activités musicales, ils peuvent apprendre et comprendre le contenu du livre de manière active», a expliqué Kat Ha.



Organisée chaque année à l’occasion du Nouvel An lunaire, la fête de Lionbooks est devenue un rendez-vous attendu des Hanoïens, enfants et adultes confondus.-VOV/VNA