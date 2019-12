Hanoi, 18 décembre (VNA) - La remise des prix du concours photographique sur Hanoï intitulé "Mille ans de civilisation et quintessence de convergence" vient d’être organisée récemment par Orient (Japon), en collaboration avec l'Association des photographes vietnamiens.





La remise des prix du concours photographique sur Hanoï intitulé "Mille ans de civilisation et quintessence de convergence". Photo: daidoanket

Lancé du 19 octobre au 30 novembre, ce concours a réuni près de 1.600 photos des 300 auteurs venus de 37 localités du pays.



À travers leurs œuvres, les auteurs ont partagé leurs perspectives sur Thang Long - Hanoï avec son mélange de tradition et modernité, entre architecture ancienne et immeubles de grande hauteur qui se développent rapidement ainsi qu’entre la sérénité des anciens et le dynamisme de la jeune génération.



Le 1er prix a été décerné à "Un jour heureux" de Ta Quang Thang. Les deux 2e prix à "Représentation du hau dong des artistes du Théâtre du chèo du Vietnam" de Duong Mai Dong et à "La personne qui garde l'esprit des estampes populaires de Hang Trong" de Tran Cong Dat.

Le logo Khue Van Cac est affiché sur le cadran de la modèle de montre d'Orient . Photo: watchshop vietnam

A cette occasion, Orient a lancé une modèle de montre sur le thème "Orient 1010 - Mille ans de civilisation et quintessence de convergence", cadeau offert à la capitale à l'occasion de son 1010e anniversaire. Sur le cadran est affiché le logo Khue Van Cac (le Pavillon de la Constellation des Lettres).



Un représentant d'Orient a expliqué pourquoi avoir choisi l'image de Khue Van Cac: "c'est un symbole de Hanoï, la capitale à la culture millénaire, et aussi un symbole de l'esprit studieux et de la longue tradition culturelle des Hanoïens en particulier et du peuple vietnamien en général". Par ailleurs, l'arrière de la montre arbore une carte vietnamienne avec les archipels de Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratlys), affirmant la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. - CPV/VNA