Hanoi (VNA) – Le bilan des récentes graves inondations dans le Centre s’est alourdi à 90 morts et 34 disparus à 06h00 heures le 19 octobre, a rapporté l’Office du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles.

Des maisons sous l’eau dans la ville de Dông Ha, province de Quang Tri. Photo: VNA)

Selon le comité, les inondations ont également endommagé plus de 924 hectares de riz et 106.616 hectares de cultures vivrières, 450 tonnes de jeunes plantes, 46.562 tonnes de semis, et 2.899 bovins et 528.857 volailles sont morts ou emportés par les eaux de crue.Dans le même temps, 12 autoroutes nationales et 17.409 m de routes locales ont été endommagées. Plus de 11.500 ménages avec 35.787 personnes des provinces allant de Quang Binh à Thua Thiên-Huê ont dû évacuer alors que des dizaines de milliers de maisons ont été submergées ou gravement endommagées.Devant cette situation, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décidé le 18 octobre de charger le ministère des Finances de fournir 4.000 tonnes de riz de la réserve nationale de riz à Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê et Quang Nam, chacune recevant 1.000 tonnes, pour soutenir les habitants sinistrés par les inondations.Le même jour, il a envoyé un télégramme officiel à Quang Tri et Thua Thiên-Huê, exhortant les autorités locales à se concentrer sur les activités de recherche et de sauvetage et à surmonter les conséquences des glissements de terrain dans la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 à Thua Thiên-Huê et de la Défense – Division économique et de défense 337 de la région militaire 4 à Quang Tri.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et les responsables des ministères et agences concernés sont également arrivés à Quang Tri et Thua Thiên-Huê pour diriger les activités de sauvetage et de règlement des conséquences des imtempéries.Lundi matin 19 octobre, le ministère des Affaires étrangères a organisé une collecte de dons et de nombreuses organisations dans l’ensemble du pays en ont fait de même pour venir en aide aux habitants sinistrés. -VNA – VNA