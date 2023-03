Les IDE à Ho Chi Minh-Ville en hausse de 22,4% au premier trimestre. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a drainé 497,5 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE) depuis le début de l’année, en hausse de 22,4% en glissement annuel, selon l’Office municipal des statistiques.Les autorités de la mégapole du Sud ont délivré la licence d’investissement à 216 nouveaux projets cumulant 133,2 millions de dollars ( 30%) dont trois dans la construction avec 53,7 millions ; 86 dans le commerce de gros et de détail et la réparation d'autos et motos avec 53,6 millions ; 54 dans les sciences et technologies avec 10,4 millions ; 37 dans l'information et la communication avec 6,8 millions.Pendant le même laps de temps, 37 projets en opération ont relevé leur investissement initial de 87,1 millions de dollars au total. En outre, les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers ont atteint 277,3 millions de dollars.Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, Ho Chi Minh-Ville s’est classé au premier rang national en termes de nombre de projets d’IDE.Selon les calculs cumulatifs jusqu’à fin mars, la ville recense 11.598 projets d’IDE val ide s cumulant plus de 56,4 milliards de dollars de capitaux enregistrés. –VNA