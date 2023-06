Hanoi (VNA) – Les hôpitaux locaux ont reçu 6.000 flacons d’immunoglobuline intraveineuse dérivée du plasma (IgIV) pour le traitement de la maladie mains-pieds-bouche (HFMD) qui ont été livrés au Vietnam la semaine dernière, selon l’Administration des médicaments du Vietnam.

Le pays a enregistré 12.600 patients atteints de HFMD au cours des six premiers mois de 2023. Photo : congthuong.vn

Alors que le nombre d’infections par la HFMD augmente, le ministère de la Santé a demandé aux importateurs d’importer davantage de médicaments pour répondre aux demandes des hôpitaux, a indiqué l’administration relevant du ministère de la Santé.Elle a indiqué qu’actuellement, la quantité de médicaments pour le traitement de la HFMD a essentiellement satisfait la demande des hôpitaux.L’IgIV est un traitement adjuvant efficace utilisé dans les cas graves de MMBP et contribue à réduire le taux de transfert, ainsi que le taux de complications graves de la maladie chez les enfants. Cependant, le Vietnam n’a pas encore fabriqué le médicament sur le marché intérieur.La production du médicament dépend entièrement de l’approvisionnement en plasma par don de sang. En raison de la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes donnant leur sang a considérablement diminué, un facteur qui a provoqué une pénurie de matières premières pour la production d’immunoglobulines à l’échelle mondiale.Dans ce contexte, depuis fin décembre dernier, le ministère de la Santé a ordonné aux structures médicales et aux importateurs de commander le médicament pour assurer l’approvisionnement en IgIV. Cependant, les développements compliqués de la HFMD et le nombre plus élevé de cas graves cette année ont entraîné une augmentation de la demande.Le ministère de la Santé a également fourni des conseils professionnels aux établissements médicaux et renforcé les mesures préventives contre la maladie, minimisant les décès.Selon le ministère de la Santé, le pays a enregistré un total de 12.600 patients atteints de HFMD au cours des six premiers mois de 2023. En seulement un mois, du 19 mai au 18 juin, 5.383 cas ont été signalés. – VNA