Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la séance de travail avec le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et 19 groupes et compagnies générales relevant du Comité. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, le 5 février à Hanoï, une séance de travail avec le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et 19 groupes et compagnies générales relevant du Comité sur la production et les affaires en 2024 et sur la promotion des investissements pour le développement socio-économique.



En 2023, le chiffre d'affaires total des sociétés mères des 19 groupes et des compagnies générales a atteint près de 1.135.000 de milliards de dongs (46,53 milliards de dollars), soit 105,15% du plan annuel. Le bénéfice avant impôts a été de 256 milliards de dongs (groupe Electricité du Vietnam non compris), soit 166,09% du plan 2023. Les groupes et entreprises ont reversé au budget d'État plus de 79 252 milliards de dongs, soit 199,96% du plan annuel.

Photo d'illustration. Source: VNA



Appréciant les efforts et les résultats obtenus par le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et les 19 groupes et compagnies générales au cours de ces dernières années, contribuant à la mise en œuvre des plans de développement socio-économique du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh leur a demandé de bien comprendre la situation, de suivre de près les conclusions et résolutions du Parti, de l’Etat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, et de les concrétiser cette année.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de promouvoir des investissements de développement, des investissements ciblés sur les trois avancées stratégiques du pays (institutions, infrastructures, ressources humaines), de renouveler les trois anciens moteurs de croissance (investissement, exportation, consommation) et d’en ajouter de nouveaux moteurs (transformation numérique et verte, économie circulaire, économie de la connaissance, économie du partage)...

Il a également demandé aux 19 groupes et compagnies générales relevant du Comité de restructurer la gestion, les finances, les intrants et les industries en fonction des tendances de développement.

Enfin, le chef du gouvernement a demandé à Electricité du Vietnam d'éviter toute pénurie d'électricité, d'ajuster les prix en fonction du marché ; au Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam d'assurer suffisamment de pétrole et de gaz, selon les prévisions ; au Groupe du charbon et des minéraux d'exploiter le charbon et les minéraux, selon un plan durable et à long terme ; à Vietnam Airlines de redoubler d’efforts pour réduire les pertes et résoudre complètement les problèmes en suspens ; à Petrolimex d'assurer un bon approvisionnement d'essence et de pétrole. -VNA