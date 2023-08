Walmart donne la priorité à la recherche de 6 catégories de marchandises lors du salon international des sources d'approvisionnement au Vietnam ( Vietnam International Sourcing ) 2023. Photo congthuong.vn

Les clients font leurs achats au centre commercial Aeon. Photo diendandoanhnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Le Salon international des sources d'approvisionnement au Vietnam (Vietnam International Sourcing) 2023 organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) du 13 au 15 septembre à Ho Chi Minh-Ville devrait attirer environ 150 délégations commerciales de 30 pays et territoires du monde.L'événement vise à aider les entreprises nationales à s'engager plus profondément dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales.Selon le MIC, organisateur de l'événement, de nombreux supermarchés, distributeurs et détaillants étrangers en quête des produits de fournisseurs vietnamiens lors de l'événement, qui devrait mettre en relation les importateurs étrangers et les fabricants et exportateurs nationaux.Cela offrira une bonne chance aux entreprises étrangères de rechercher des fournisseurs dans des domaines allant de l'alimentation, du textile, de la chaussure, des articles ménagers, des meubles et des produits industriels de soutien.Christian Merizalde Aguilar, responsable de la stratégie commerciale chez Grupo Merica Foods, a déclaré que l'entreprise transférait actuellement ses activités commerciales de la Thaïlande au Vietnam.La société prévoyait d'importer environ 110 conteneurs de fret du Vietnam en 2023, une augmentation significative par rapport à 77 en l'an dernier.Selon Aguilar, la qualité des produits vietnamiens s'améliore continuellement et devient très compétitive. À l'avenir, Grupo Merica Foods collaborera directement avec les producteurs vietnamiens pour développer conjointement des plans de production et d'approvisionnement de produits qui s'alignent sur les demandes du marché international.L'adhésion du Vietnam à 16 accords de libre-échange est une attraction importante pour les acheteurs potentiels, a-t-il remarqué.Nguyen Duc Trong du groupe Walmart a déclaré que le Vietnam deviendrait un centre d'externalisation clé en Asie du Sud-Est et en Asie de son entreprise.D'ici 2027, la part de marché d'achat de Walmart au Vietnam devrait augmenter, non seulement pour les vêtements et les chaussures, mais aussi pour divers autres produits, et pas seulement pour les entreprises à capitaux étrangers mais aussi pour les entreprises locales, a ajouté M. Nguyen Duc Trong.Le Vietnam fait partie des cinq premiers pays exportant le plus de marchandises vers le système Walmart, avec des produits clés tels que les textiles, les produits ménagers, l'électronique et les aliments transformés.Le détaillant américain se concentrera sur l'achat de produits dans six groupes lors du Vietnam International Sourcing 2023, notamment les vêtements et accessoires, les chaussures, les textiles et accessoires, l'électronique et les meubles, les aliments et les biens de consommation.Pendant ce temps, le groupe japonais Aeon a annoncé que les représentants de ses systèmes en Chine, au Japon, en Thaïlande et en Malaisie visent à rechercher des producteurs au Vietnam qui peuvent répondre aux normes d'Aeon pour devenir des fournisseurs durables du détaillant japonais.La stabilité de la chaîne d'approvisionnement d'Aeon est assurée par divers fournisseurs au Vietnam.Le Vietnam a subi une transformation robuste pour devenir un centre de production mondial, capable de fournir une large gamme de produits à des prix compétitifs et en améliorant continuellement la qualité.Pour rejoindre la chaîne de valeur d'un milliard de dollars de Walmart sur le marché international, les entreprises vietnamiennes doivent prêter attention à l'élaboration de stratégies avec un objectif à long terme, des solutions pour la chaîne d'approvisionnement et la logistique, et la capacité de concevoir et de développer des produits.Walmart prend également note de facteurs importants lors de l'évaluation des fournisseurs au Vietnam, notamment la capacité d'approvisionnement, la stabilité financière, le développement durable et le respect des engagements environnementaux.Vietnam International Sourcing vise également à aider les entreprises à s'adapter à la tendance d'intégration économique internationale de plus en plus profonde et à favoriser la connexion entre les chaînes de distribution, importateurs étrangers, producteurs et exportateurs nationaux. -VNA