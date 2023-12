Tokyo (VNA) – La Garde côtière du Vietnam et la Garde côtière du Japon et ont convenu des activités de coopération en 2024 lors de leur 10e conférence bilatérale organisée mercredi 20 décembre à Tokyo, au Japon, y compris la tenue de la 11e édition au Vietnam.

Vue de la 10e conférence entre la Garde côtière du Vietnam et la Garde côtière du Japon, à Tokyo, le 20 décembre. Photo : VNA

Cet événement est coprésidé par le général de division Vu Trung Kiên, commandant adjoint en charge du droit de la Garde côtière du Vietnam et le vice-amiral Watanabe Yasunori, commandant adjoint des opérations de la Garde côtière du Japon.Il s’agissait d’une des derniers événements d’une série d’activités de coopération en l’honneur du 50e anniversaires des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, du 75e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Garde côtière du Japon et du 25e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Garde côtière du Vietnam.Les deux parties ont passé en revue leur coopération, notamment l’envoi de navires pour effectuer des visites réciproques et coordonner des exercices de non-combat en mer, l’échange de délégations de haut niveau; l’achèvement des procédures des projets/non-projets japonais de soutien à l’amélioration des capacités d’application de la loi de Garde côtière du Vietnam et la tenue de la 10e conférence bilatérale.Le général de division Vu Trung Kiên a rappelé que lors de la récente visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong au Japon, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes à travers le renforcement des activités de coopération, notamment des formations conjointes, le partage d’informations et le renforcement des capacités entre les garde-côtes des deux parties, a-t-il cité la déclaration commune publiée à l’issue de cette visite.C’est la preuve la plus tangible que les dirigeants du Vietnam et du Japon reconnaissent les bonnes relations de coopération entre les deux forces et sont toujours intéressés à les développer à l’avenir pour l’objectif commun d’œuvrer ensemble pour construire des zones maritimes de sécurité, de sûreté, de paix, de coopération, d’amitié et de développement, a-t-il souligné.En visite de travail du 19 au 22 décembre au Japon, la délégation de la Garde côtière du Vietnam a également rendu une visite de courtoisie au commandant de la Garde côtière du Japon, a rencontré l’ancien commandant adjoint de la Garde côtière du Japon et a visité plusieurs unités et garde-côtes à Yokohama. – VNA