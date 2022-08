Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), des pluies diluviennes continuent de toucher ce vendredi 12 août le Nord et la province de Thanh Hoa au Centre. Des niveaux de pluie sont enregistrés à 40 mm, voire 60 mm.

Des pluies et averses sont prévues. Il existe un risque élevé d'inondations soudaines et de glissements de terrain dans les provinces montagneuses et d'inondations dans les zones basses.

Des pluies torrentielles et averses sont aussi prévues dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et à Hanoï. Il y aura des tornades et de fortes rafales de vent.

Les fortes pluies dans la nuit du 11 août et dans la matinée du 12 août à Hanoï ont submergé de nombreuses rues de la capitale, paralysant la circulation. Photo: VNA



Des niveaux de pluie ont été enregistrés de 70 mm à 200 mm. Les pluies diluviennes à Hanoï résultaient des influences de Mulan, la deuxième tempête entrant sur la Mer Orientale cette année. -VNA