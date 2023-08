Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mercredi matin 16 août, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a travaillé sur le projet de rapport de bilan préliminaire de cinq ans de mise en œuvre de la Résolution conjointe n°403/2017/NQLT-UBTVQH14-CPĐCTUBTƯMTTQVN du 15 juin 2017 concernant les formes de surveillance et de critique sociales du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).



Selon la vice-présidente du Comité central du FPV, Truong Thi Ngoc Anh, le Comité central du FPV a toujours étroitement coordonné avec le Comité permanent de l'Assemblée nationale et le gouvernement dans la mise en œuvre de la résolution.



De nombreux commentaires, recommandations et critiques du Comité central du FPV ont été très appréciés par le gouvernement et le Comité permanent de l'Assemblée nationale, servant de base importante pour aider les organes de l'Assemblée nationale et du gouvernement à assurer une grande faisabilité des lois, ordonnances et résolutions, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente du Comité central du FPV, Truong Thi Ngoc Anh. Photo: VNA



Au cours des cinq dernières années, les permanences des Comités du FPV de tous échelons ont effectué des critiques sociales à travers 19.714 dialogues directs avec de nombreuses agences et organisations.



Le projet de rapport insiste sur la nécessité pour les Comités du Parti à tous les niveaux de continuer à prêter attention à la surveillance et à la critique sociales pour qu'elles s'adaptent à la situation réelle de la localité. Les ministères, organes et Comités populaires de tous niveaux sont appelés à renforcer la coordination étroite et efficace avec le FPV dans la surveillance et à la critique sociales…-VNA