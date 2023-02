Une cérémonie en l’honneur des rois fondateurs Hùng. Photo:VNA

Hanoi (VNA) - Le printemps est la saison la plus festive au Vietnam. En effet, juste après le Têt, arrive le moment des festivals printaniers.

La fête des temples des rois Hung, dans la province de Phu Tho, le festival de la pagode des Parfums, en banlieue de Hanoï, le festival de Yên Tu, dans la province de Quang Ninh, le festival du temple des Trân, dans la province de Nam Dinh, la fête des chants alternés de la province de Bac Ninh, les festivités du mont de la Dame Noire dans la province de Tây Ninh...

Tous ces événements annuels attirent tous un grand nombre de pèlerins venant rendre hommage aux génies et aux héros du Vietnam. Ces festivités printanières donnent souvent lieu à des jeux folkloriques: une pratique culturelle ancestrale qui mérite d’être mise en valeur et perpétuée.

Inauguré le 27 janvier, soit le 6e jour de l’année lunaire, et durant jusqu’à la fin du troisième mois lunaire, le festival de la pagode des Parfums est sans doute la fête printanière la plus célèbre au Vietnam. Les pèlerins font le voyage pour rendre hommage au Bouddha, mais aussi pour apprécier le paysage naturel d’un complexe spirituel pluriséculaire.

Située dans le district de Tiên Du, rattaché à la province de Bac Ninh, la cité de Lim est en fête les 2 et 3 février, soit les 12e et 13e jours de l’année lunaire. Les visiteurs affluent pour assister à des spectacles de quan ho (chant alterné) et participer à jeux folkloriques originaux. Nguyên Thi Thao habite Hai Phong. C’est la première fois qu’elle participe au festival de Lim.

«C’est impressionnant d’écouter du quan ho en direct. Je commence à aimer cet art ancestral», nous dit-elle.

Direction le Centre. Le 30 janvier dernier, soit le 9e jour du 1er mois lunaire, les autorités de Thua Thiên-Huê ont donné le coup d’envoi au festival du temple de Huyên Trân, à Huê. Les pèlerins sont venus nombreux pour rendre hommage au roi bouddhique Trân Nhân Tông et à sa fille bien aimée, la princesse Huyên Trân, ainsi qu’aux héros du pays. Hoàng Thi Thuy, une Huêenne, avait fait le déplacement…

«J’ai invoqué les génies et les héros du pays pour une année prospère et heureuse. Je souhaite aussi de santé et bonheur à tous les membres de la famille», nous confie-t-elle.

Pour les Vietnamiens, le printemps débute une nouvelle année et c’est le moment propice pour s’attirer la bénédiction des dieux. C’est d’ailleurs la principale raison d’être de tous ces festivals printaniers. -VOV/VNA