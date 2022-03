Une membre de l'Association des femmes du quartier de Yên Phu, arrondissement de Tây Hô, à Hanoï, remet une trousse de médicaments à une famille touchée par le COVID-19 et soignée à domicile. Photo : Câm Linh/CVN

Hanoï (VNA) - L'épidémie de COVID-19 a bouleversé tous les secteurs, poussé beaucoup de personnes dans la pauvreté, en particuliers des femmes. Ainsi, de nombreuses activités significatives ont été déployées pour les aider à surmonter cette période difficile.



Face à la nette augmentation du nombre de cas de COVID-19 à Hanoï, l’Association des femmes du quartier de Vinh Phuc, dans l’arrondissement de Ba Dinh, a créé le modèle de "trousse de médicaments mobile" pour favoriser le prélèvement des échantillons et la distribution de médicaments au service du traitement des malades. Ceux-ci sont invités dans un groupe Zalo où sont prodigués des conseils de soins à domicile.



"Tout cela a contribué pour une part importante à diminuer la surcharge du travail des personnels de santé", partage Ngô Thùy Linh, présidente de ladite Association.



"Lors des premiers jours de l’épidémie, la mise à disposition de supermarchés à zéro dông avait beaucoup aidé la population vulnérable", souligne la vice-présidente de l'Union des femmes du Vietnam (UFV), Nguyên Thi Minh Huong.



Marraines de 1.458 orphelins

L'Association des femmes du district de Tho Xuân, province de Thanh Hoa (Centre), s'occupe de deux enfants qui ont perdu leur mère à cause du COVID. Photo : VNA/CVN



Selon l'UFV, en mobilisant la participation des femmes de l’ensemble du pays, le programme "Des millions de cadeaux à partager avec amour" est considéré comme une des activités significatives ces dernières années. Son objectif est de partager et d’aider les femmes et les enfants à surmonter les difficultés causées par l'épidémie et les catastrophes naturelles.



Au 2 mars, ce programme a collecté plus de 275 milliards de dôngs pour offrir environ 917.800 cadeaux aux nécessiteux.



Dans les temps à venir, l’UFV devrait continuer à mettre en œuvre le programme "Marraines" pour prendre en charge des orphelins en raison du COVID-19. D'après Nguyên Thi Minh Huong, après cinq mois, ce programme a trouvé des marraines pour 1.458 orphelins.



Protection des femmes

Le XIIIe Congrès national des femmes se tiendra du 9 au 13 mars à Hanoï sous le thème "Promouvoir la tradition, la solidarité, la créativité et l'intégration ; établir une association forte pour le bonheur des femmes et la prospérité du pays".



Pour le mandat 2022-2027, l'Union des femmes du Vietnam vise à promouvoir la tradition de la solidarité et de la créativité, tout en affirmant son rôle dans la protection des femmes. - CVN/VNA