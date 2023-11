Photo d'illustration :bangkokpost.com

Bangkok, 1er novembre (VNA) – L'Agence thaïlandaise de développement scientifique et technologique (NSTDA) a ouvert un service à guichet unique pour aider les entrepreneurs de l'industrie cosmétique à accéder au marché mondial.Le directeur de la NSTDA, Chukit Limpijamnong, a déclaré que cette industrie est l'une des activités principales de l'agence et qu'elle présente un fort potentiel de croissance sur les marchés locaux et internationaux. À ce titre, les entreprises opérant dans l’industrie ont besoin d’un soutien solide dans leurs recherches et développement de technologies innovantes.La NSTDA a pour politique claire de transférer la recherche en laboratoire vers des produits commerciaux, stimulant ainsi la prospérité économique du pays.Chukit Limpijamnong a déclaré que la NSTDA dispose d'une plate-forme de services pour les aliments et les ingrédients fonctionnels, connue sous le nom de Food SERP, qui joue un rôle important dans le soutien des industries alimentaires et cosmétiques.Selon le responsable, certains entrepreneurs du premier secteur ont eu des difficultés à lancer leurs produits à l'étranger et ont besoin d'une agence fiable pour délivrer un certificat pour les principes actifs utilisés dans leurs produits. La NSTDA a fourni ce service pour faciliter leurs affaires.Chukit Limpijamnong a souligné qu'une coopération étroite entre la NSTDA et le groupe de fabrication de cosmétiques aidera leurs entreprises à se développer plus rapidement grâce au soutien fort de la NSTDA basé sur la science et la technologie, notamment un service à guichet unique qui aide les entreprises à obtenir les documents dont elles ont besoin pour vendre leurs produits.La NSTDA et le Thai Cosmetic Cluster (TCOS) ont signé le 31 octobre un protocole d'accord pour coopérer en matière de recherche et développement (R&D) dans le domaine des cosmétiques et du développement de procédures de fabrication associées.Chukit Limpijamnong a noté que l'objectif est d'améliorer la qualité des produits grâce à l'innovation et à la technologie pour les rendre plus compétitifs sur le marché mondial et renforcer les réseaux pour créer un impact positif sur le développement social, économique et environnemental de manière durable. - VNA