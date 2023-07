Hanoi (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de l’année, les exportations de calmars et de poulpes vers le marché japonais ont montré des signes positifs malgré la baisse générale des exportations vietnamiennes des produits aquatiques.

Transformation des calmars pour l'exportation. Photo: VNA

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au cours de cette période, les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes ont atteint plus de 240 millions de dollars, soit une baisse de 13% en glissement annuel. En mai seulement, avec un chiffre d’affaires de 52 millions de dollars, les exportations de ces produits ont diminué de 18% par rapport à l’année précédente.

Depuis le mois de mai de cette année, les calmars et poulpes vietnamiens ont été expédiés vers 65 marchés étrangers. Les dix principaux pays importateurs sont la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, la Chine, Hong Kong (Chine), l’Italie, les États-Unis, la Malaisie, Taïwan (Chine), l’Espagne et la France.

Les exportations de calmars et de poulpes vers ces marchés, à l’exception du Japon, ont connu une baisse à deux chiffres.

En effet, les exportations de calmars et de poulpes vers la République de Corée, le plus grand marché importateur de ces produits, ont atteint 84 millions de dollars sur cinq mois, soit une baisse de 13 % en glissement annuel.

Par rapport au marché sud-coréen, les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes vers le Japon ont enregistré des signes positifs, en atteignant 64 millions de dollars, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de 2022.

Cette augmentation des exportations vers le Japon s’explique par la diminution de la production nationale japonaise de calmars et de poulpes, conjuguée à une demande croissante de produits pratiques et instantanés de ces fruits de mer en raison du mode de vie japonais.

Les exportations de calmars et de poulpes vers des marchés tels que la Malaisie, l’Australie, Taïwan (Chine) et les Philippines ont également montré des signes positifs, enregistrant une croissance à deux chiffres allant de 15% à 75 %.

La baisse générale des exportations peut être attribuée à l’inflation et à la récession économique mondiale, ce qui réduit la demande de consommation sur les marchés étrangers. De plus, les produits de la mer vietnamiens font toujours face à des défis tels que le problème persistant de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que les coûts élevés des matières premières et les conditions météorologiques défavorables pour les activités de pêche.

Ces facteurs ont entraîné une baisse de la compétitivité des entreprises exportatrices de calmars et de poulpes, avec des commandes réduites et certaines usines qui ont dû fermer. On s’attend cependant à une amélioration des exportations au troisième trimestre de l’année, bien que l’approvisionnement en matières premières puisse devenir difficile en raison de la diminution de la production de la pêche mondiale et des restrictions saisonnières. – NDEL/VNA