Hanoi (VNA) – Le commerce entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) a atteint 76,3 milliards de dollars en 2022, soit un bond de 5,1% en glissement annuel, selon le Département des marchés européen et américain du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Des conteneurs dans le port de Cai Lân. Photo: VNA



La part de marché des produits vietnamiens dans les importations totales de l’UE est de 1,8 %, supérieure à celle d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la Malaisie (1,2%), la Thaïlande (0,9%), l’Indonésie (0,7%) et Singapour (0,7%), selon Eurostat, l’Office statistique de l’UE. – VNA Sur ce montant, les exportations ont atteint 56 milliards de dollars, en hausse de 10,2% par rapport à 2021, a-t-il indiqué. L’excédent commercial du Vietnam avec le marché européen s’est chiffré à 35,5 milliards de dollars l’an dernier.L’UE est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam et le troisième marché d’exportation avec un taux de croissance annuel des exportations de 7,5%, ce qui représente 13,6% du chiffre d’affaires à l’exportation du pays au cours de la période 2015-2021.La part de marché des produits vietnamiens dans les importations totales de l’UE est de 1,8 %, supérieure à celle d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la Malaisie (1,2%), la Thaïlande (0,9%), l’Indonésie (0,7%) et Singapour (0,7%), selon Eurostat, l’Office statistique de l’UE. – VNA