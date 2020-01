Hanoi (VNA) – La valeur totale des exportations du thon du Vietnam vers le marché italien s’est élevée à près de 19,4 millions de dollars, au début du mois de novembre 2019, soit une hausse de 18,7% par rapport à la même période l’année précédente.

Le Vietnam est parmi les plus importants exportateurs de thon vers l’Italie. Photo : tapchicongthuong.vn/

Selon un rapport rendu public vendredi 3 janvier par l’Association de la transformation et de l’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), 82% des exportations vietnamiennes vers l’Italie consistent en du thon frais, congelé et du thon séché.Les statistiques du Centre du commerce international (CCI) ont indiqué que sur les neuf premiers mois de 2019, l’Italie avait importé au total plus de 129.000 tonnes de thon pour une valeur de 761 millions de dollars, soit une baisse de 2,4% en volume et de 10,7% en valeur par rapport à 2018. Parmi les importations, le thon frais et congelé représente plus de 26% en termes de volume.Jusqu’à ce jour, le Vietnam est classé deuxième plus important partenaire de l’Italie en matière d’importation de thon, après les Philippines, hors bloc européen. – CVN/VNA