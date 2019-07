Photo d'illustration : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le début de l’année, les exportations via les postes frontaliers ont rapporté à Hô Chi Minh-Ville environ 19,62 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2% en un an. Sans le pétrole brut, ce chiffre est de 18,45 milliards de dollars (+10,1%).

Bien que le chiffre d'affaires à l'exportation de la ville ait toujours maintenu une bonne croissance, les experts ont constaté des signes de ralentissement par rapport à la même période de l'année dernière.

Cela est dû aux impacts négatifs de l’économie mondiale, en particulier dans les grandes économies qui sont aussi les principaux partenaires commerciaux du Vietnam, et ce en raison de la guerre commerciale sino-américaine et des difficultés dans la ratification de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).

Le chiffre d'affaires à l'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint 2,3 milliards de dollars, soit une baisse de 3,49% par rapport à la même période de l'année dernière, et ce en raison de plusieurs difficultés.

Les produits industriels et autres ont affiché une croissance plus positive avec, respectivement, 12,9 milliards de dollars (+14%) et 1,38 milliard de dollars (+14,1%).

Durant la même période, les importations via les postes frontaliers se sont chiffrées à 24,82 milliards de dollars, soit une hausse de 9,4% en glissement annuel.

Ho Chi Minh-Ville a ainsi affiché un déficit commercial de 5,2 milliards de dollars. -VNA