Les exportations de bois et produits dérivés devraient rapporter 14 - 14,5 milliards de dollars en 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations de bois et produits dérivés pourraient rapporter 14 - 14,5 milliards de dollars cette année, un montant inférieur à l'objectif de 17 milliards de dollars, a déclaré Nguyen Chanh Phuong, vice-président de l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA).Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, en septembre, les exportations de bois et produits dérivés ont été estimées à environ 1,2 milliard de dollars, soit un recul de 7% par rapport à août mais une hausse de 6,7% en rythme annuel.Sur ce total, les exportations de meubles en bois ont atteint 785 millions de dollars, soit une baisse mensuelle de 6,6% mais une augmentation de 5,1% par rapport à septembre 2022.Les perspectives des exportations de ces produits devraient être meilleures dans les derniers mois de l’année. Les entreprises de la filière ont commencé à recevoir de nouvelles commandes, au service de la saison des achats de meubles de fin d'année.