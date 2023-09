Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les exportations de bois du Vietnam pourraient atteindre environ 14 - 14,5 milliards de dollars cette année, inférieures que l'objectif annuel de 17 milliards de dollars, a déclaré Nguyen Chanh Phuong, vice-président de l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA), lors d'une conférence de presse sur la Foire internationale de l'industrie du bois (VietnamWood 2023), tenue le 13 septembre dans la mégapole du Sud.Depuis le début de cette année, les exportations de bois et de meubles en bois sont ennuyeuses, avec une pénurie de commandes courante dans la plupart des entreprises. Au cours des huit premiers mois, le chiffre d'affaires des exportations a atteint 8,3 milliards de dollars, en baisse d'environ 26% en glissement annuel, a indiqué M. Phuong. D’ici la fin de l’année, ce chiffre pourrait atteindre environ 6 milliards de dollars.Depuis mai de cette année, les entreprises vietnamiennes importent une quantité importante de matières premières ligneuses avec une augmentation mensuelle de 5 à 10%. C'est le signe témoignant que les entreprises préparent activement les commandes pour la fin d'année, a-t-il ajouté.Citant des données du Centre du commerce international (ITC), M. Phuong a révélé que les entreprises vietnamiennes du bois importent également une quantité importante de machines et d'équipements, totalisant environ 240 millions de dollars, principalement de Chine, d'Europe, de République de Corée et du Japon, entre autres.Il a annoncé que VietnamWood 2023 et le Salon international des accessoires, quincaillerie et outils pour meubles au Vietnam (Furnitec 2023) se tiendraient simultanément à Ho Chi Minh-Ville du 20 au 23 septembre, sous les auspices de la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad), la Sarl des services commerciaux et de marketing Yorkers et HAWA. Sont prévus les présentations sur les nouvelles technologies, les séminaires sur la technologie du bois portant sur la production proactive - opération simplifiée, usine verte s'orientant vers la neutralité carbone, maintenance intelligente...-VNA