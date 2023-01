Hanoi (VNA) – Le secteur agricole du Vietnam a enregistré des réalisations remarquables en 2022. Notamment, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint un nouveau record de plus de 53,22 milliards de dollars, en hausse de 9,3% en glissement annuel.

L'agriculture vietnamienne a connu une année faste en 2022. Photo: VNA



Concrètement, les produits agricoles principaux ont rapporté 22,59 milliards de dollars ( 4,8%) ; les produits sylvicoles, 16,93 milliards de dollars ( 6,1%) ; les produits aquatiques, 10,92 milliards de dollars ( 22,9%) et les produits d’élevage, 400 millions de dollars ( 7,1%).



La valeur de production agricole a augmenté de 3,33% et la valeur ajoutée du secteur en 2022 devrait augmenter de plus de 3 %. Le taux de couverture forestière a atteint 42,02% et celui de communes répondant aux normes de la nouvelle ruralité est supérieur à 73%.



Le secteur a compté 11 groupes de produits dont les exportations ont dépassé un milliard de dollars, dont sept ayant rapporté au moins trois milliards de dollars chacun: bois et produits dérivés (10,92 milliards), crevettes (4,33 milliards), café (3,94 milliards), riz (3,49 milliards), caoutchouc (3,31 milliards), fruits et légumes (3,34 milliards), noix de cajou (3,07 milliards).



Selon Lê Hang, directrice de la communication de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), 2022 était l’année où les exportations de produits aquatiques ont connu une forte croissance. La valeur des exportations de crevettes a atteint 4,3 milliards de dollars, de pangasius, 2,4 milliards et de thon, pour la première fois, un milliard de dollars.

Transformation de crevettes pour l'exportation. Photo: VNA



Dans le contexte d’inflation, les accords de libre-échange (ALE) ont apporté de grands avantages, renforçant la compétitivité des produits aquatiques du Vietnam, notamment dans les marchés partis de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



L’an dernier, certains fruits et légumes du Vietnam sont apparus dans les rayons de magasins de nombreux pays, contribuant à diversifier le marché des produits agricoles vietnamiens. Typiquement, le durian, la patate douce, les nids d’hirondelles ont été exportés vers le marché chinois, le pomelo aux États-Unis, le longane au Japon, le citron, la pamplemousse en Nouvelle-Zélande. En outre, en raison des politiques strictes d’exportation alimentaire de certains pays, les exportations de riz du Vietnam ont atteint un record de 7 millions de tonnes. Dao Thê Anh, directeur adjoint de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles, a estimé que l’agriculture avait obtenu des résultats spectaculaires.



Concernant les marchés d’exportation, au cours des 11 premiers mois de 2022, l’Asie a occupé la première place avec 44,7% des parts de marché, suivie de l’Amérique, 27,4%, de l’Europe, 11,3%, de l’Océanie, 1,7% et de l’Afrique, 1,7%. Les États-Unis sont demeurés le plus grand marché d’exportation de produits agricoles vietnamiens avec 12,3 milliards de dollars, ce qui représente 25 % des parts de marché. La Chine s’est classée deuxième avec environ 9,3 milliards de dollars, représentant 18,9 % des parts de marché et le Japon, 3e, avec une valeur de 3,9 milliards de dollars, représentant 7,9% des parts de marché.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en 2023, le secteur agricole continuera de faire des efforts pour ouvrir plus de marchés avec plus de produits. Dao Thê Anh s’est déclaré convaincu que les exportations de produits agricoles continueront de croître en 2023. -VNA