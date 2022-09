Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - L'ambassadrice Bonnie Denise Jenkins, sous-secrétaire pour le contrôle des armes et la sécurité internationale du Département d’État américain, a effectué le 9 septembre une visite de travail dans la province de Quang Tri (Centre).

En recevant la délégation américaine, le vice-président du Comité populaire provincial, Hoang Nam, a indiqué que Quang Tri était l’une des provinces gravement touchées par les conséquences de la guerre. Selon lui, depuis 1996, le gouvernement américain a accordé des aides à Quang Tri à travers des ONG étrangères pour mettre en oeuvre des projets et programmes visant à traiter des conséquences des bombes et des mines... Environ 91,1 millions de dollars ont été remis à des projets et programmes dans ce secteur.

Les activités de traitement des conséquences des bombes et des mines ont abouti à de bons résultats, a-t-il affirmé, avant de déclarer espérer que le Département d'État américain continuerait à parrainer des projets à Quang Tri à travers des ONG étrangères.

Appréciant les réalisations de Quang Tri, l’ambassadrice Bonnie Denise Jenkins a émis le souhait de coopérer plus étroitement avec la localité dans ce travail dans les temps à venir. -VNA