Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le directeur de l'hôpital Bach Mai, le professeur agrégé et docteur Dao Xuan Co, et le directeur national de la Fédération Handicap International (HI), Mazedul Haque. Photo: ambassade des États-Unis au Vietnam



Hanoï (VNA) - La mission des États-Unis au Vietnam, par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a annoncé le 16 janvier une formation et un soutien technique au Centre d'accident vasculaire cérébral (AVC) de l'hôpital Bach Mai afin d'améliorer les soins liés aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) au Vietnam et dans la sous-région du Mékong.

Cette annonce confirme le soutien des États-Unis au renforcement de la coopération en matière de santé et à l'aide aux installations médicales importantes dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le 16 janvier, un protocole d'accord a été signé par le directeur de l'hôpital Bach Mai, le professeur agrégé et docteur Dao Xuan Co, et le directeur national de la Fédération Handicap International (HI), Mazedul Haque. Dans le cadre de ce protocole d'accord, ces deux prochaines années, le partenaire de mise en œuvre de l'USAID, la Fédération Handicap International (HI), travaillera avec l'hôpital Bach Mai pour former au niveau post-universitaire un personnel spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cérébrovasculaires, renforcer la prestation de services multidisciplinaires aux patients en accordant une attention particulière à assurer un continuum de soins tout au long du parcours de soins, favoriser la coordination, le partage de bonnes pratiques et le soutien technique à travers les réseaux nationaux et internationaux et améliorer les capacités de recherche du centre d'AVC et du Centre de réadaptation de l'hôpital Bach Mai.

"Nous sommes impatients d'aider le Vietnam à étendre l'application des meilleures pratiques internationales en termes d'accidents vasculaires cérébraux pour sauver des vies et réduire les handicaps chez les victimes", a déclaré Aller Grubbs, directeur de la mission de l'USAID.

Le Vietnam est l'un des pays où le taux d'incidence des accidents vasculaires cérébraux est le plus élevé, avec environ 200 000 victimes par an. L'accident vasculaire cérébral est la deuxième cause de décès dans le pays. Chez les survivants, le taux d'invalidité est élevé. -VNA