Le membre du Bureau politique et chef de la Commission de l’économie du Comité central du Parti, Tran Tuan Anh (droite) et l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry. Photo : VNA

Le Vietnam a un grand potentiel et des avantages dans le développement des énergies propres et renouvelables, a déclaré John Kerry, tout en saluant les politiques, les orientations et les réalisations du pays dans ce domaine.Il a affirmé que les États-Unis attachaient de l'importance au partenariat intégral avec le Vietnam, et a exprimé sa conviction que les bonnes relations se développeront davantage dans les temps à venir.Pour sa part, Tran Tuan Anh a salué les contributions de John Kerry à la coopération multiforme entre le Vietnam et les États-Unis et remercié l’administration et le peuple américains pour leurs dons de vaccins anti-COVID-19 et de matériel médical au Vietnam au cours des dernières années.Il a apprécié la détermination de l'administration du président Joe Biden à promouvoir les efforts mondiaux dans la réponse à la crise climatique.Tran Tuan Anh a affirmé la détermination du Parti et de l'État vietnamiens à s'adapter au changement climatique et à respecter les engagements internationaux à cet égard.Il a appelé l'envoyé spécial du président américain pour le climat à contribuer davantage à la planification et à la mise en œuvre des politiques américaines sur la réponse au changement climatique dans le monde, et au Vietnam en particulier.- VNA