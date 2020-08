Un cours d’anglais avec un professeur étranger dans la province de Dong Nai. Photo d’illustration : VNA

Hanoï (VNA) – La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a affirmé que l’envoi par les Etats-Unis de volontaires au Vietnam pour enseigner l’anglais était l’une des activités importantes et significatives en l’honneur du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Lors de la conférence de presse périodique donnée le 6 août, Le Thi Thu Hang a rappelé que le 10 juillet dernier, le Vietnam et les Etats-Unis avaient officiellement signé un accord d’application concernant l’enseignement de l’anglais du Peace Corps sur la base de l’accord-cadre signé entre les deux pays en 2016. Selon elle, cet accord comprend des points détaillés sur le nombre de volontaires du Peace Corps envoyés au Vietnam au cours des deux premières années, les établissements éducatifs d’accueil et les activités des volontaires...



“Il s’agit de l’une des activités importantes et significatives en l’honneur du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Etats-Unis, contribuant à la promtion du partenariat intégral Vietnam – Etats-Unis en général, à la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation et aux échanges entre les Vietnamiens et les Américains en particulier”, a-t-elle déclaré. -VNA